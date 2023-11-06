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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الهجوم على مستشفى الشفاء وتدهور الوضع.. قرارعاجل لمجلس الأمن بشأن غزة

غزة
غزة

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غدا الثلاثاء، اجتماعا طارئا آخر لمناقشة آخر التطورات في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال المتحدث باسم بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: "في ضوء الوضع المتدهور في غزة والهجوم على مستشفى الشفاء والهجمات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين دعت الإمارات العربية المتحدة والصين إلى عقد مشاورات مغلقة غدا 6 نوفمبر في الساعة 3 مساء".

ومنعت الانقسامات في مجلس الأمن الهيئة من القيام بأي شيء أكثر من مجرد عقد اجتماعات للحديث عن الحرب.

وفشلت العديد من القرارات التي تدعو إلى "التوقفات الإنسانية" في الحصول على الأصوات اللازمة من أجل تمريرها.

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