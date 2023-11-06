رويترز: بوتين يقرر خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر خوض الانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2024.

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، ذكرت في أكتوبر الماضي، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يلمح لمشاركته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 الشهر المقبل، مما يمهد الطريق لبقاءه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، كجزء من مؤتمر في نوفمبر، يتوقع المسؤولون أن يعلن بوتين أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية في مارس.

واستشهدت كوميرسانت بمصادر مجهولة مقربة من الإدارة الرئاسية.

وقالت الصحيفة، التي تعد واحدة من أكثر الصحف الموثوقة في روسيا، إن هناك سيناريوهات أخرى لما سيفعله بوتين في المؤتمر وأن القرار النهائي يقع على عاتق بوتين نفسه.