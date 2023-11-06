مصرع مزارع وإصابة فتاة فى مشاجرة على ملكية قطعة أرض زراعية بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مزارع "توفى إثر إصابته بعيار نارى بالرأس" - كريمة شقيق المجنى عليه "طالبة" مصابة بعيار نارى – نجل شقيق المجنى عليه "مزارع") ، طرف ثان (مزارع - شقيقه).. جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية بدائرة المركز قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابات الطرف الأول المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (بندقية آلية وخزينة بداخلها عدد من الطلقات) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.