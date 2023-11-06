السيسي: استعرضت مع سلفا كير مسار مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق قانون ملزم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه استعرض مع رئيس جمهورية جنوب السودان مسار المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة للتوصل لاتفاق قانون ملزم بشأن ملء وتشغيل السد .

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، :"تناولت المباحثات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري وتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل ".

وأضاف الرئيس السيسي:" مصر ستظل صديقا وفيا لجنوب السودان وملتزمون بتوجيه كافة أوجه الدعم للتعاون بين البلدين وأدعو المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته تجاه جنوب السودان ".

وتابع الرئيس السيسي:" تم التباحث مع رئيس جمهورية جنوب السودان حول سبل تعزيز التنسيق السياسي والعسكري والأمني خلال المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة ".

