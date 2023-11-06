السيسي: نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون كشريان حياة لدول الحوض

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تم التباحث مع رئيس جمهورية جنوب السودان حول سبل تعزيز التنسيق السياسي والعسكري والأمني خلال المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة .

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، :" أكدنا أن دور مصر وجنوب السودان محوري في الأزمة السودانية .

وتابع الرئيس السيسي:" الدولتان هم الأكثر فهما لطبيعة الازمة السودانية وأكدنا محورية مسار دول الجوار ونتائج اجتماعته في تسوية الازمة ".

واكمل السيسي:" تناولت المباحثات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري وتعظيم الاستفادة من موادر نهر النيل ".

وتابع الرئيس السيسي:" أكدت أن نهر النيل يجب أن يكون مصدر للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع دول حوض النيل واستعرضنا مسار المفاوضات الجارية بشان سد النهضة للتوصل لاتفاق قانون ملزم بشان مل وتشغيل السد".