عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 7 عاملين من أعضاء التعليم الفني بإدارة الواسطى ببني سويف للتحقيق

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

استعرض الدكتور محمد هاني غنيم،  محافظ بني سويف، تقريراً من مديرية التربية والتعليم، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والموجهين والإداريين والطلاب داخل المدارس  لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية

محافظ بني سويف يُسلم شهادات اجتياز البرنامج التدريبى (تأهيل القيادات النسائية)

قطع المياه عن عزبة بشرى وتوابعها وقرية دلهانس في بني سويف بسبب أعمال الصيانة

وتضمن التقرير، الذي أعده محمد عبد التواب وكيل الوزارة، الإشارة إلى قيام فرق ولجان المتابعة الميدانية بالمرور على مدارس وإدارة تعليم الواسطى، حيث تم رصد غياب 7 من أعضاء التعليم الفني بالإدارة  عن زيارة المدارس بالمخالفة لخطوط السير. 

وتقرر إحالة المقصرين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بسبب التقصير والتراخي في أداء العمل وعدم زيارة المدارس ومتابعتها، مما يؤثر سلباً  على سير العملية التعليمية.

 

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برنامج التدريبي برنامج التدريب تعليم بني سويف سير العملية التعليمية مديرية التربية والتعليم وكيل الوزارة وزارة مديرية التربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

خطوط حمراء وجهود جبارة.. القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات لوقف حرب غزة

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

نتنياهو يدعو سفراء الدول الموجودين في إسرائيل إلى اجتماع عاجل

موضوعات متعلقة

جامعة بنى سويف ضمن قائمة أفضل 200 جامعة عالميا فى تصنيف شنغهاي

ترشيحاتنا

إطلاق صفارات الإنذار.. حزب الله يطلق 14 قذيفة على مستوطنات إسرائيلية

خسائر الاحتلال كبيرة.. حماس ترد علي التصريحات الإسرائيلية بشأن ضرب غزة بالنووي

لا حياة في غزة.. الحرب تجبر سكان القطاع على الشرب من مياه البحر

رئيس الوزراء: توفير سلع غذائية محددة بتكلفة مناسبة ضمن مبادرة خفض الأسعار

هيمشي خلاص.. تطور عاجل في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. ورد شيكابالا

صدمة محبيها .. نادين نسيب نجيم : هعتزل الفن قريبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ملك قورة تستعرض رشاقتها | شاهد

بفستان لافت.. نسرين طافش بإطلالة جذابة من داخل سيارتها |شاهد

في عيد ميلادها الـ 40.. صور أثارت جدلا لـ مي سليم بالسوشيال|شاهد

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

فيديو

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ