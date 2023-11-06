كيف يكون التفاؤل بالخير؟.. واعظة تكشف عن روشتة شرعية من 8 خطوات

كيف يكون التفاؤل بالخير؟ أمر كشفت عنه الواعظة بالأوقاف عبير أنور، خلال البث المباشر عبر صفحة صدى البلد، مؤكدة أن الإسلام نهى عن اليأس والإحباط والتحبيط فيعد النظر إلى السلبيات فقط وعدم توقع الخير من الأمراض التي تصيب النفس بل إن هناك علاقة مباشرة بين التفاؤل وقوة الإيمان وصحة المعتقد وكذلك حسن الظن بالله "وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ".

كيف يكون التفاؤل بالخير؟

واستطردت: لكن واقع الحال ان الحياة لا تخلو من بعض المنغصات التي تنال من الروح، لذا على الإنسان أن يمتلك بعض الأدوات التي تعينه على تخطي المحن، ومنها :

١) الاعتصام بالله والاستسلام لأمره واللجوء إليه بالدعاء وقيام الليل والسجود الطويل وقراءة ايات القران والتي تبعث في النفس الأمل"هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ…"و"قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ" وكذلك سورة يوسف، فلا أحد يحكم في ملك الله إلا بمراد الله.

٢) تقوى الله: يقول تعالى "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ"، فيبحث عن مواطن التقصير ويستقيم على أمر الله.

٣) الانشغال بالعمل فمن لا يملك ضربة فأسه لا يملك قرار رأسه، مبينة أنها لا تقصد بالعمل الوظيفة فحسب بل تعديد الاهتمامات وتخصيص أوقات مناسبة لها كالعلاقة بالله والاسرة والاصدقاء كالاهتمام بالصحة والترويح عن النفس وكذلك الارتقاء بالذات، وأن الأمل بدون عمل تلصص والتفاؤل إن لم يقترن بالاسباب فهو تفاؤل وهمي، وليس الزاهد هو العاجز قليل الهمة بل يمتلك النعمة ولا تستعبده.

٤) ممارسة الامتنان واستشعار النعم وأداء شكرها.

5) إدراك طبيعة الدنيا فهي من الأغيار ولا تبقى على حال واستجلاب الصبر بالدعاء والاستغفار واحتساب الآجر.

٦) ابحث عن شغفك.

٧) لا تملأ نفسك إلا بطيب فلا حسد ولا حقد ولا كراهية.

٨) الذكر، وليس ذكر اللسان فحسب بل لكل جارحة ذكرها فذكر القلب الخوف والرجاء وذكر اليد العطاء، وذكرالبدن العمل، وذكر النفس التسليم.

المقصود بقوله تعالى:«ولا تنس نصيبك من الدنيا»؟

ما المقصود بقوله تعالى :«ولا تنس نصيبك من الدنيا»؟ سؤال أجابته الواعظة عبير أنور الداعية بوزارة الأوقاف، خلال بث مباشر على صفحة صدى البلد.

وقالت أنور في بيان كيف تجعل حياتك سعيدة وهادفة؟ من خلال قول الحق سبحانه وتعالى: "وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا.."، إن هناك 3 أقوال في تفسير حول المقصود بقوله تعالى:«ولا تنس نصيبك من الدنيا»، من بينها أن المقصود بقوله تعالى:«ولا تنس نصيبك من الدنيا» أي الاستمتاع بالمباحات، ومنه أيضا أن العبد قد خلق لأمرين أولهما العبادة وثانيهما عمارة الأرض، ولكي يحقق مراد الله تعالى عليه أن يحسن العمل.

وشددت على أن ثالث تلك الآراء هو القول بأن المراد العمل للآخرة والاستمتاع بالدنيا دون الضرر بالنفس.