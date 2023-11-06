عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف يكون التفاؤل بالخير؟.. واعظة تكشف عن روشتة شرعية من 8 خطوات

الواعظة بالأوقاف
الواعظة بالأوقاف عبير أنور

كيف يكون التفاؤل بالخير؟ أمر كشفت عنه الواعظة بالأوقاف عبير أنور، خلال البث المباشر عبر صفحة صدى البلد، مؤكدة أن الإسلام نهى عن اليأس والإحباط والتحبيط فيعد النظر إلى السلبيات فقط وعدم توقع الخير من الأمراض التي تصيب النفس بل إن هناك علاقة مباشرة بين التفاؤل وقوة الإيمان وصحة المعتقد وكذلك حسن الظن بالله "وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ".

كيف يكون التفاؤل بالخير؟ 

واستطردت: لكن واقع الحال ان الحياة لا تخلو من بعض المنغصات التي تنال من الروح، لذا على الإنسان أن يمتلك بعض الأدوات التي تعينه على تخطي المحن، ومنها :

١) الاعتصام بالله والاستسلام لأمره واللجوء إليه بالدعاء وقيام الليل والسجود الطويل وقراءة ايات القران والتي تبعث في النفس الأمل"هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ…"و"قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ" وكذلك سورة يوسف، فلا أحد يحكم في ملك الله إلا بمراد الله.

٢) تقوى الله: يقول تعالى "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ"، فيبحث عن مواطن التقصير ويستقيم على أمر الله.

٣) الانشغال بالعمل فمن لا يملك ضربة فأسه لا يملك قرار رأسه، مبينة أنها لا تقصد بالعمل الوظيفة فحسب بل تعديد الاهتمامات وتخصيص أوقات مناسبة لها كالعلاقة بالله  والاسرة والاصدقاء كالاهتمام بالصحة والترويح عن النفس وكذلك الارتقاء بالذات، وأن الأمل بدون عمل تلصص والتفاؤل إن لم يقترن بالاسباب فهو تفاؤل وهمي، وليس الزاهد هو العاجز قليل الهمة بل يمتلك النعمة ولا تستعبده.

٤) ممارسة الامتنان واستشعار النعم وأداء شكرها.

5) إدراك طبيعة الدنيا فهي من الأغيار ولا تبقى على حال واستجلاب الصبر بالدعاء والاستغفار واحتساب الآجر.

٦) ابحث عن شغفك.

٧) لا تملأ نفسك إلا بطيب فلا حسد ولا حقد ولا كراهية.

٨) الذكر، وليس ذكر اللسان فحسب بل لكل جارحة ذكرها فذكر القلب الخوف والرجاء وذكر اليد العطاء، وذكرالبدن العمل، وذكر النفس التسليم.

المقصود بقوله تعالى:«ولا تنس نصيبك من الدنيا»؟

ما المقصود بقوله تعالى :«ولا تنس نصيبك من الدنيا»؟ سؤال أجابته الواعظة عبير أنور الداعية بوزارة الأوقاف، خلال بث مباشر على صفحة صدى البلد. 

وقالت أنور في بيان كيف تجعل حياتك سعيدة وهادفة؟ من خلال قول الحق سبحانه وتعالى: "وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا.."، إن هناك 3 أقوال في تفسير حول المقصود بقوله تعالى:«ولا تنس نصيبك من الدنيا»، من بينها أن المقصود بقوله تعالى:«ولا تنس نصيبك من الدنيا» أي الاستمتاع بالمباحات، ومنه أيضا أن العبد قد خلق لأمرين أولهما العبادة وثانيهما عمارة الأرض، ولكي يحقق مراد الله تعالى عليه أن يحسن العمل. 

وشددت على أن ثالث تلك الآراء هو القول بأن المراد العمل للآخرة والاستمتاع بالدنيا دون الضرر بالنفس. 

التفاؤل كيف يكون التفاؤل بالخير تقوى الله التفاؤل وقوة الإيمان الذكر الواعظة بالأوقاف عبير أنور ولا تنس نصيبك من الدنيا كيف تجعل حياتك سعيدة وهادفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

خطوط حمراء وجهود جبارة.. القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات لوقف حرب غزة

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

نتنياهو يدعو سفراء الدول الموجودين في إسرائيل إلى اجتماع عاجل

موضوعات متعلقة

فضل الصبر وما أعده الله تعالى للصابرين.. واعظة بالأوقاف تكشف 3 درجات

كيف تتصرف في الأزمات؟.. واعظة تكشف 5 كنوز نبوية تفتح لك الأبواب المغلقة

«ومن يتق الله يجعل له مخرجا».. واعظة بالأوقاف تكشف 7 أمور للتعافي من الأزمات

7 أمور تجعل طفلك شخصية سوية..واعظة بالأوقاف تكشفها وتحذر من 3 أخرى

واعظة بالأوقاف : هذا دور الأب والأم تجاه أولادهما .. فيديو

كيف تجعل حيادتك سعيدة وهادفة؟ .. روشتة لـ واعظة بالأوقاف

كيف تجعل حياتك هادفة وما المقصود بقوله تعالى:«ولا تنس نصيبك من الدنيا»؟..واعظة تجيب

ترشيحاتنا

الإجمالي 50.. دخول 15 شاحنة مساعدات جديدة للجانب الفلسطيني من معبر رفح

5 أسلحة محرمة.. فظائع الاحتلال في غزة تنكشف| وأمريكا تدعم بالمزيد

حماس: إسرائيل ألقت 35 ألف طن متفجرات على غزة

وزير الزراعة يبحث مع وزير خارجية فنزويلا التعاون في الأمن الغذائي

إطلاق صفارات الإنذار.. حزب الله يطلق 14 قذيفة على مستوطنات إسرائيلية

خسائر الاحتلال كبيرة.. حماس ترد علي التصريحات الإسرائيلية بشأن ضرب غزة بالنووي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ملك قورة تستعرض رشاقتها | شاهد

بفستان لافت.. نسرين طافش بإطلالة جذابة من داخل سيارتها |شاهد

في عيد ميلادها الـ 40.. صور أثارت جدلا لـ مي سليم بالسوشيال|شاهد

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

فيديو

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ