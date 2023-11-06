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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلادها.. قصة زيجات جالا فهمي ووفاتها بأزمة قلبية

جالا فهمى
جالا فهمى

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة جالا فهمى نجمة التسعينيات والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

بداية جالا فهمي

عملت جالا فهمي، في برنامج تلفزيوني تحت اسم (الحل هو الحبل)، ثم ظهرت في بعض الأفلام في أدوار صغيرة مثل (يوم مر ويوم حلو).

بدأت جالا فهمي، في تقديم أدوار بطولة في عدة أفلام منها (طأطأ وريكا وكاظم بيه، جالا جالا، بيتزا بيتزا)، كما عملت في التلفزيون في مسلسلات قليلة منها (الوسية، ليالي الحلمية).

كما عملت جالا فهمي، بالمسرح أيضًا لكن لم يكن انتاجها كبير به حيث قدمت مسرحيتين فقط هما (ولعها شعللها، كرنب زبادي).

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زيجات جالا فهمي

جالا فهمي، هى ابنة المخرج أشرف فهمى وتزوجت 4 مرات، الأولى من الموسيقار عمر خيرت والذي أنجبت منه ابنها الوحيد عمر، وبعدها تزوجت من شخص من خارج الوسط الفني، ثم تزوجت من المخرج شريف شعبان، وكان آخر زواجلها هو المنتج عمرو حجازي الذي أنتج لها فيلم (جالا جالا).

لم يكن للفنانة جالا فهمي، خلافات داخل الوسط الفني سوى لمرة واحدة، فقد دخلت فى خلاف حاد مع المخرجة إيناس الدغيدي والفنانة يسرا بحسب ما قيل إنه سوء تفاهم حدث بين الأطراف خلال تصوير فيلم كلام الليل.

وفاة جالا فهمي  

سبب وفاة جالا فهمي أثار فضول الكثير خاصة وأنها رحلت بشكل مفاجئ، وكانت بعيدة عن الأضواء تماماً حلال السنوات الطويلة الماضية، واختفت تماماً من الوسط الفني لكن عادت للجمهور بخبر رحيلها المفاجئ.

وفقاً لما تم تداوله من أقارب جالا فهمي، وما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فقد تعرضت جالا فهمي لأزمة صحية منذ أيام واحتجزت بإحدى المستشفيات وعانت من عدة مضاعفات خطيرة خلال الساعات الماضية توفيت على إثرها .

وبعد أزمة صحية حادة مؤخراً، تعرضت جالا فهمي لمضاعفا حيث عانت من هبوط حاد في الدورة الدموية وأزمة تنفسية حادة، مما أدى لتعرضها لجلطة بالقلب وتوقفت عضلة القلب حتى توفيت.

وتوفيت جالا فهمي عن عمر يناهز 59 عاماً، ولها ابن يعيش بالخارج ويستعد للعودة لمصر لإنهاء اجراءات دفن وتشييع جنازة جالا فهمي .

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