لأول مرة.. أمريكا تعترف بسقوط الآلاف من الضحايا المدنيين في غزة

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الإثنين، إن الضحايا المدنيين في قطاع غزة بالآلاف، لكنه رفض إعطاء رقم محدد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة ارتفع إلى 10022.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قالت إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط المستشفيات وهدد بإخلائها في قطاع غزة.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في باين لها، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف بوابات عدد من مستشفيات غزة.

وأشارت إلى الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى مجمع الشفاء الطبي في غزة بشكل مباشر.