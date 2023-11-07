سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

ربما يرى البعض أن حملات المقاطعة التي أطلقها الشعب المصري لدعم أشقائه في قطاع غزة ليست بالأمر المُجدي، إلا أنها وبعد فترة وجيزة أثمرت تلك المقاطعات أخيرًا عن نتيجة، وحققت هدفها وخسرت الشركات الأجنبية في مصر خسائر ضخمة.

حجم خسائر الشركات الأجنبية



على الرغم من تراجع بعض الشركات الأجنبية عن قرار دعمهم لقوات الاحتلال الصهيوني على غزة، بسبب الخسائر التي حققتها حملات المقاطعة في مصر والوطن العربي لهم، إلا ان الشعب المصري مازال مستمرا في مقاطعة منتجاتهم، والاتجاه إلى المنتجات المصرية.

ولمتابعة المزيد حول تأثير حملات المقاطعة على المنتجات الداعمة للاحتلال الصهيوني .. تابع الفيديو جراف التالي: