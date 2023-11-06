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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع حاد في السياحة.. إسرائيل تتلقي ضربة غير مسبوقة بسبب الحرب

إسرائيل تتلقي ضربة
إسرائيل تتلقي ضربة غير مسبوقة بسبب الحرب

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس أدت إلى تراجع حاد في السياحة بـ إسرائيل في أكتوبر.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، إن ما يقرب من 99 ألف زائر، معظمهم مصنفون على أنهم سائحون، جاءوا إلى إسرائيل في أكتوبر، مقابل 369 ألفًا في أكتوبر 2022 و485 ألفًا في أكتوبر 2019 قبل جائحة كورونا.

وحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن “حوالي 72.2% من الذين جاءوا الشهر الماضي وصلوا لحضور مهرجان سوكوت اليهودي في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، والذي انتهى في 7 أكتوبر، وهو اليوم الذي بدأت فيه الحرب”.

ومع عدم وضوح المدة التي ستستغرقها الحرب، فمن المتوقع أن تتعافى السياحة - وهي محرك رئيسي للنمو - ببطء، كما فعلت بعد الصراعات السابقة وبعد فيروس كورونا.

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خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، زار 3.15 مليون شخص إسرائيل، ارتفاعًا من 2.2 مليون في العام السابق ولكن أقل من 4.01 مليون في نفس الفترة من عام 2019.

وقال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، إن 454,000 إسرائيلي غادروا البلاد في أكتوبر.

إسرائيل حماس السياحة

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