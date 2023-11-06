أول تعليق من أمريكا على التصريحات الإسرائيلية بشأن ضرب غزة بالنووي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن تصريحات وزير إسرائيلي بشأن توجيه ضربة نووية على قطاع غزة "غير مقبولة”.

وأوضحت أن “واشنطن لا تشكك في الأزمة الإنسانية بغزة والخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين”، لافتة إلى أن "لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها ومن المهم أن تفرق بين "حماس" والمدنيين".

وأكدت أن "التقارير التي تحدثت عن نقل رسائل أمريكية لإيران و"حزب الله" عبر العراق عارية من الصحة".

وأمس، علق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.

وأضاف الوزير الإسرائيلي عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وتابع "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

بدوره، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعاد إلياهو من المشاركة في اجتماعات الحكومة بعد حديثه عن إمكانية إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة.

ونفى نتنياهو تصريحات الوزير، وقال إن إسرائيل تنفذ عمليات عسكرية وفقا لمعايير القانون الدولي.

من جانبه، علق الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، حازم قاسم، على تصريحات وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول إمكانية توجيه ضربة نووية إلى قطاع غزة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال قاسم، إن "التصريحات بأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة هو أحد الخيارات قيد النظر تعكس إرهاباً إجرامياً غير مسبوق من قبل الحكومة الإسرائيلية”.