مدير الكلية البحرية الأسبق: القوة الأمريكية لم تدخل المنطقة منذ 40 عاما

كشف اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، تفاصيل إرسال أمريكا الغواصة (أوهايو) أكبر غواصة نووية لديها في الشرق الأوسط.



وأكد اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الغواصة الأمريكية أوهايو أحدث مقاتلة بحرية في العالم الآن، والتي تحمل صواريخ برؤوس نووية، و154 صاروخ توما هوك.

ونوه اللواء محفوظ مرزوق أن الغواصة أوهايو يمكن أن تضرب أهدافا على بعد 7 آلاف كم، وتتميز بالتخفي والبقاء تحت الماء لفترات طويلة، مشددا على أن تواجد الغواصة من أجل ردع تدخل إيران أو روسيا في الأزمة الفلسطينية

واستكمل مدير الكلية البحرية الأسبق: أمريكا تحاول توفير تأمين دفاع جوي واعتراض للمسيرات على إسرائيل، لافتا إلى أن روسيا الآن مشتغلة بالحرب مع أوكرانيا، معلقا: برغم التعاون الروسي – الإيراني في توريد الأسلحة والمسيرات لكن لا تعاون ظاهر حول الدخول في أزمة قطاع غزة.

وعلق محفوظ مرزوق قائلا: أمريكا أصبح لديها قدرة على الدخول البري والقيام بعمليات بحرية خاصة ونقل الجنود من خلال السفن والغواصة التي أرسلتها للشرق الأوسط.

وبشأن الصاروخ الباليستي الروسي، أضاف أن روسيا ليس لديها سوى 150 كم إطلالة على بحر البلطيق وحال إطلاق رؤوس نووية سيتم اكتشافها وتحييدها من حلف الناتو، وروسيا ضربت أهدافا في سوريا عبر صواريخ بعيدة المدى.

واختتم قائلا: القوة العسكرية الحالية لأمريكا والحلفاء لم تدخل البحر المتوسط منذ 40 عاما.