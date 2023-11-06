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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سبب إرسال أمريكا الغواصة النووية أوهايو للشرق الأوسط.. مدير الكلية البحرية الأسبق يوضح

اللواء محفوظ مرزوق
اللواء محفوظ مرزوق

 قال اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، إن أمريكا أرسلت حاملة طائرات للشرق الأوسط عليها أحدث طائرات مقاتلة في العالم.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الغواصة النووية الأمريكية من طراز أوهايو تحمل صواريخ نووية، وستعمل كستار دفاع جوي لإسرائيل"، مضيفا: "الغواصة ستحمي سفن التحالف في منطقة الشرق الأوسط".

 

وتابع اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق،: "عدد السفن الأمريكية الكبير في منطقة الشرق الأوسط يفوق قدرات إيران وحزب الله"، موضحا: "عدد السفن الأمريكية الكبير في منطقة الشرق الأوسط رسالة قوية لروسيا لمنع تدخلها".



وأشار اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق،: "روسيا وإيران بينهم تعاون عسكري كبير"، متابعا: "روسيا لديها أكبر عدد رؤوس نووية في العالم.. وروسيا محاطة من الناتو في بحر البطلبق بحريا، وتحرك روسيا بحريا يتم رصده من أمريكا وحلف الناتو".

 

واسترسل اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق،: "روسيا ضربت أهداف في سوريا سابقا من خلال صواريخ بعيدة المدى".

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