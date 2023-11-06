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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنتاجون: إصابة 45 جنديا وموظفا بهجمات ضد قواتنا بالعراق وسوريا

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، إصابة 45 جنديا وموظفا بهجمات ضد قواتنا بالعراق وسوريا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت "بنتاجون"، أن 38 هجوما طال القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

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