البنتاجون: إصابة 45 جنديا وموظفا بهجمات ضد قواتنا بالعراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، إصابة 45 جنديا وموظفا بهجمات ضد قواتنا بالعراق وسوريا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت "بنتاجون"، أن 38 هجوما طال القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.