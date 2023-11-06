عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيادي بحركة فتح: 75% من شهداء العدوان الإسرائيلي أطفال ونساء

صدى البلد

قال الدكتور أيمن الرقب قيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي رفع سقف عدوانه على فلسطين بشكل تام بدعوى أنه يستهدف القضاء على المقاومة على نحو  تام في قطاع غزة.

وأضاف الرقب في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بالنسبة إلى بنك أهداف العدو، فإن 75% من الشهداء حتى اللحظة أطفال ونساء، وهو ما يعني أن العدو لم يشتبك مباشرةً وبعمق مع المقاومة".

وتابع القيادي بحركة فتح، أن العدو الإسرائيلي أعلن أنه تمكن من فصل شمال غزة عن جنوبها بشكل كامل، موضحًا: "بالنسبة إلى الجيوب التي يسيطر عليها تماما في غزة هي جيب من ناحية الشمال الغربية وهناك جيب آخر من الناحية الشرقية الشمالية وجيب ثالث من الناحية الجنوبية، حيث يرغب في تنفيذ حرب الكماشة على قطاع غزة".

وأكد أن الأمريكيين ليست لديهم إجابة حول موعد انتهاء هذه الحرب، مشيرًا إلى أن الوزير الإسرائيلي جالانت قال إن الحرب قد تستمر شهر أو سنة، وبالتالي، يجب وقف قتل المدنيين والأطفال والنساء وأن تكون ثمة آلية لتجنيبهم تداعيات الصراع.
 

الدكتور أيمن الرقب الاحتلال الاسرائيلي العدوان الإسرائيلي حركة فتح شهداء العدوان الإسرائيلي حركة فتح الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

حمو بيكا يعلن استقبال مولودته الأولى ..صورة

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

ترشيحاتنا

أقل من 30 جنيه.. الشرقية للدخان: مفاجأة بشأن أسعار السجائر خلال أيام

الغسالة بـ 15 ألف جنيه.. خريطة سوق الأجهزة الكهربائية.. فيديو

رغم التعادل| نجم لوتون تاون يصف تصرفات صلاح بالشيطانية.. فماذا فعل الفرعون؟

الانتخابات الرئاسية 2024 .. تعرف على خطة الهيئة الوطنية في شهر نوفمبر

بـ 85 ألف جنيه .. أرخص سيارة "هاتشباك" من كيا

مرتب شهري 6 ملايين جنيه.. أكثر وظيفة مطلوبة في 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

بعد تصدر بيومي فؤاد الترند..مهندس شاب يخسر شقى عمره لهذا السبب

ضربة مزدوجة.. ما هي خطة الأهلي للحصول على فتوح وتخفيض غرامة كهربا؟

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ