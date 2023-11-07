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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: من يدعم الاحتلال الصهيوني فهو شريك بالجريمة

صدى البلد

علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،  على تفاقم الأوضاع في غزة، عبر تويتر.

وكتب: “‏لا يمكن لمن لديه أدنى حس إنساني أن يحتمل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية فجة أما من يدعم هذا الاحتلال بأي لون من ألوان الدعم فهو شريك في جريمته”.

من جانب آخر، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ناقشا الجهود الجارية للإفراج عن المحتجزين في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر البيت الأبيض، أن بايدن ونتنياهو ناقشا زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وطالب بايدن، نتنياهو، بضرورة محاسبة المستوطنين الإسرائيليين على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

 

وأكد بايدن لنتنياهو، ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، والحد من الأضرار التي تلحق بهم في العمليات العسكرية.

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