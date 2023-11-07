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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من محمد صبحي عن تورطه مع شركات المراهنات في هزيمة الزمالك

صدى البلد

أكد محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الشائعات المنتشرة ضده بشأن مشاركته في تطبيق المراهنات، غير صحيحة على الإطلاق.

وكانت قد تداولت وسائل الاعلام المختلفة، معلومات تفيد بـ تورط صبحي مع إحدى شركات المراهنات في كرة القدم، وأن هذه المعلومات وصلت إلى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب؛ مما أدى إلى اتخاذ موقف ضده، خاصة وأن خسارة الزمالك لإحدى المباريات التي شارك فيها صبحي أساسيا، كانت ضمن المراهنات- وفقا لما تردد-.

وأوضح صبحي، خلال تصريحات مع برنامج بلس "90"، مع الإعلامي أمير هشام عبر قناة النهار: "حسبنا الله ونعم الوكيل في أي شخص يتحدث بشكل خاطئ ضدي دون وجه حق، وأي حد معاه حاجة ضدي؛ يخرجها".

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