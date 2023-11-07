شرطة لندن تقمع المظاهرات المؤيدة لـ فلسطين ورئيس الحكومة يهاجم المنظمين

طلبت الشرطة البريطانية في العاصمة لندن، الإثنين، المواطنين البريطانيين الداعمين لـ فلسطين عدم تنظيم أي احتجاجات مؤيدة لـ غزة، مطلع الأسبوع المقبل، الذي يوافق الاحتفال بيوم الهدنة

ياتي هذا في الوقت الذي هاجم فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مساعي تنظيم هذه المسيرة في اليوم ذاته.

ذكرت الشرطة في وقت سابق أن محتجين مؤيدين للفلسطينيين يعتزمون تنظيم "مظاهرة كبيرة" يوم السبت لكنها لم تشر إليهم في بيانها الأخير.

وقال نائب مساعد المفوض أدي أديلكان: "رسالتنا إلى المنظمين واضحة: من فضلكم، نطلب منكم إعادة النظر بشكل عاجل. ليس من المناسب تنظيم أي احتجاجات في لندن مطلع الأسبوع المقبل".

ويوافق يوم السبت المقبل ذكرى الاحتفال بيوم الهدنة الذي يصادف نهاية الحرب العالمية الأولى.

وتؤيد بريطانيا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر والذي قالت إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص.

وتقصف إسرائيل القطاع يوميًّا منذ ذلك الحين، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وفقًا لما أعلنته السلطات الصحية الفلسطينية.