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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انتهاء حكاية عيشها بفرحة.. هبة مجدي تتبرع بـ 30 كرسي متحرك لذوي الهمم

هبة مجدي
هبة مجدي

قررت الفنانة هبة مجدي التبرع بـ 30 كرسي متحرك لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وذلك بالتزامن مع انتهاء عرض حكاية عيشها بفرحة من مسلسل 55 مشكلة حب التي جسدت خلاله شخصية فتاة من ذوي الهمم.

وقالت هبة مجدي خلال لقائها مع برنامج et بالعربي: مبسوطة أوي؛ لأني كنت بشتغل وأنا عليّا مسئولية كبيرة، إن المسلسل يطلع بشكل بسيط ويوصل لقلوب الناس بمنتهى البساطة من غير ما نضايقهم بحاجة أو نضغطهم.

أما عن إشادة مخرجة من ذوي الهمم بحكاية عيشها بفرحة، أوضحت هبة مجدي: اتبسط أوي إنها كتبت على السوشيال ميديا إنها مبسوطة بالعمل، وأنا في الحقيقة مشفتهاش قبل ما أدخل تصوير واتفاجئت إن فيه حاجات شبه قصتها الحقيقية.

وعن الرسالة التي تهدف الحكاية بثها للجمهور، أضافت هبة مجدي: حبينا نقول إنك لازم يبقى عندك إرادة قوية جدًا، بدل ما تبقى محطم وتستلم للضعف اللي أنت فيه، لازم تغير حياتك وربنا هيكرمك فيها ويشجعك في خط سير جديد بحياتك، وتكون أنجح من قبل كده.

وعن تعاونها مع الفنان هاني عادل في حكاية عيشها بفرحة، استكملت حديثها، قائلةً: الحمد لله، وإحنا بنصور أنا وهاني الناس كانت حبانا على الكاميرا، واشتغلنا مع بعض قبل كده في مسلسل نصيبي وقسمتك ولكن الحكاية المرة دي مختلفة تمامًا، ده غير إن الحكاية مش بس بتبث بطاقة أمل كمان فيها دعوة للرومانسية والحب الحقيقي.

وعبّرت هبة مجدي عن مدى الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير، بالتزامن مع أحداث غزة، قالت: كانت الأحداث مأثرة علينا جدًا جدًا في التصوير، وكنا مضطرين نعرض في توقيت معين وكان عندي مسئولية لازم نخلص الشغل، وكنا في نفس الوقت بنشوف الواقع ومتضايقين ومشحونين ومفيش حاجة في إيدينا غير إننا ندعيلهم.

هبة مجدي وحكاية عيشها بفرحة

أذيعت الحلقة التاسعة وقبل الأخيرة من حكاية عيشها بفرحة ، والتي تعد احدث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ، المأخوذة عن كتاب للراحل مصطفي محمود .

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث، ومنها قيام هادي نصار “ هاني عادل ” بالتقدم للزواج من يسر “ هبة مجدي ” ، إلا أن الاستايلست الخاصة به أرسلت لها صور ادعت انها من خطوبتهما .

فيما حاول أصدقاء هادي نصار أن يقنعوه بالعدول عن فكرة الزواج من يسر ، نظرا لحالتها الصحية.

وتعد "عيشها بفرحة" ثالث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حكاياته على شاشة قنوات ON نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وتذاع حكاية عيشها بفرحة من الأحد إلى الخميس ولمدة أسبوعين، وهي من بطولة هاني عادل وهبة مجدي، وحسن أبو الروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين و تأليف عمرو محمود ياسين و إخراج البير مكرم.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي من خلال قصة إنسانية.

هبه مجدى

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