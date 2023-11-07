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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تفاصيل افتتاح معرض رياض الأطفال بالتعاون بين مديرية التعليم وجامعة الإسكندرية

احتفالية أكتوبر بتربية
احتفالية أكتوبر بتربية الاسكندرية

شارك الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم في افتتاح معرض رياض الأطفال بكلية التربية بجامعة الإسكندرية، وذلك في ضيافة الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية، والدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة والدكتور رحاب صديق عميد كلية التربية للطفولة المبكرة والدكتور نجدة إبراهيم عميد كلية التربية النوعية والدكتور سعيد نافع رئيس جامعة دمنهور الأسبق والأستاذ الدكتور سالم عبد الرازق وكيل كلية التربية والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ بالإسكندرية وعلا سليمان مدير عام إدارة وسط وآمال أبوزيد موجه عام رياض الأطفال.

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وشارك تلاميذ رياض الأطفال ومشرفيهم بعروض عسكرية متميزة؛ احتفاءً بأمجاد شهر أكتوبر المجيد وعروض للصاعقة المصرية بالزي العسكري وعلم مصر ، كما قاموا بمناقشة معلومات عن الوسائل التعليمية التي ضمها المعرض وجميعها خُصص لانتصارات أكتوبر التي أعادت لمصر هيبتها وكرامتها وريادتها على الصعيدين المحلي والعالمي ، وأقيم المعرض بالتعاون بين كلية التربية وكلية التربية للطفولة المبكرة وكلية التربية النوعية.

وأشاد مدير المديرية بالتعاون المثمر مع كلية التربية وجميع الكليات بجامعة الإسكندرية في إطار العمل التكاملي من تدريب المعلمين وتنظيم المعارض وإقامة ندوات التوعية لتعميق الوعي بالمشروعات القومية وغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء.

يأتي في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتعاون بين تعليم الإسكندرية وجامعة الإسكندرية.

الاسكندرية التعاون المثمر الزي العسكري الوسائل التعليمية الولاء والانتماء تدريب المعلمين جامعة الإسكندرية جامعة دمنهور روح الولاء والانتماء

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