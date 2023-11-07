فاتن عبدالمعبود: غزة تشهد منذ الصباح الباكر قصفا مدفعيا وجويا عنيفا

أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية دخلت يومها الـ 31، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي بادرة لوقف إطلاق النار، أو تطبيق هدنة إنسانية.

وقالت فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن أعداد الشهداء الفلسطينيين في تزايد، والأمر يزداد سوءا في القطاع، مؤكدة أن الأمم المتحدة وصفت تلك الأحداث بالكارثية.

جيش الإحتلال الإسرائيلي

وتابعت مقدمة برنامج “صباح البلد”، أن غزة تشهد قصفا مدفعيا وجويا وعسكريا عنيفا، إضافة إلى حرب شوارع بين الفصائل الفلسطينية "حماس"، وبين جيش الإحتلال الإسرائيلي .