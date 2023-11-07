عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 260 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الحملات المكبرة ببني سويف

صدى البلد

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، متابعته سير العمل في ملف  إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، التي تم تنفيذها أمس، الاثنين، بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، وبإشراف ومتابعة من السكرتير العام اللواء حازم عزت، تواصل الجهات التنفيذية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم. 

وتمكنت تلك الحملات أمس من إزالة 260 حالة تعد على إجمالي مساحة 14 فدانا و11 قيراطاً، بجانب إيقاف أعمال بناء لطوابق علوية بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بجميع قرى ومدن المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

محافظ بني سويف يؤكد دعم الفرص الاستثمارية وتذليل المعوقات أمام رجال الأعمال

محافظ بني سويف: بحث تعظيم الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في دول أفريقيا

 وجدد  المحافظ تأكيد أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم  تكرار حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

 

إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه إزالة التعديات على الأراضي الاستثماري الاجهزة التنفيذية أشكال التعديات التجارية والاستثمارية السكرتير العام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تعديات على الأراضي الزراعية رفع درجة الإستعداد القصوي رفع درجة الاستعداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

قرار عاجل ضد مرتضى منصور بسبب محمود الخطيب

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتفقد معرض السلع بقرية طنسا

ترشيحاتنا

العراق.. قصف قـاعـدة عسكرية أمريكية بطائرتين مسيرتين

وزير الخارجية: حقوق الإنسان الفلسطيني لا تقل عن مثيلتها في الدول الأخرى

قنبلة يدوية.. ليبرمان يقدم شكوى للشرطة بتهمة تهديد حياته

حرب الإبادة على غزة تهدد شركات الصهاينة بالإفلاس.. وهروب ملايين الدولارات

سامح شكري: حقوق الإنسان الفلسطيني لا تقل عن مثيلاتها في الدول الأخرى

لديها قنابل وليس واحدة فقط..خبير يوضح طرق محاكمة إسرائيل دوليا على تهديدها بالنووي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

فيديو

"جثامين تأكلها الطيور".. شهادة أطفال فلسطينيين ناجين من القصف| فيديو

انتقادات لاذعة.. نجوم هاجموا بيومي فؤاد| شاهد

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ