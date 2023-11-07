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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس مجلس سيدات الأعمال بتجارية الإسماعيلية: الاهتمام بمشروعات الرائدات أساس التنمية المستدامة

امال ابراهيم عضو
امال ابراهيم عضو مجلس إدارة ورئيس مجلس سيدات الأعمال

أكدت امال ابراهيم عضو مجلس إدارة ورئيس مجلس سيدات الأعمال بتجارية الاسماعيلية، أن تشجيع ريادة الأعمال أصبح أمرًا ضروريًا في العصر الحالي؛ حيث يلعب الرياديون دورًا حاسمًا ومُهمًا في تحفيز الاقتصاد وصناعة المزيد من فرص العمل وتعزيز روح الابتكار.

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وأضافت امال محمود في تصريحات صحفية، صباح اليوم، ان خطوة إنشاء مشاريع جديدة تُعتبرمصدرًا مهمًا للنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف؛ ما يتطلب دعمًا وتشجيعًا من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية.

وتابعت رئيس مجلس سيدات الأعمال أنه في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم يومًا تلو الآخر على جميع المستويات تُعتبر عملية تشجيع ريادة الأعمال من الطُرق الفعالة التي يُمكن من خلالها تحقيق التنمية المستدامة؛ حيث تعد تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة جزءًا أساسيًا من تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الظروف المعيشية للناس، كما أنها تعزز التنمية الريفية النمو الاقتصادي في المناطق النائية والمهمشة.

كما اكدت على أهمية  أن تعمل المؤسسات التعليمية على تشجيع روح ريادة الأعمال بين الشباب وتوفير الدعم والتدريب المناسبين لهم، كما يُمكن للشركات الكبرى زيادة فرص انتشار ثقافة ريادة الأعمال من خلال تقديم الدعم المالي والتقني والاستشاري للمشاريع الناشئة والشراكة معها.

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