حملات أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط 29 قضية سلاح نارى، ضُبط خلالها “16 بندقية آلية- 17 بندقية خرطوش- طبنجة - 20 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”، بحوزة 29 متهما، لـ 19 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبطت خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,270 كيلو جرام، بحوزة 6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 268 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن أسوان، تم ضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبطت خلالها “كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,800 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات”، بحوزة 6 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 840 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط، تم ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها “كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 165 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,050 كيلو جرام – بندقية آلية- طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة” بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.