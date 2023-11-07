تحت تهديد السلاح.. القبض على المتهمين بسرقة شخص بالإكراه في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (تاجر مفروشات ، مقيم بدائرة المركز) أنه حال سيره مترجلاً بإحدى الطرق بدائرة المركز قام شخصان بإعتراض طريقه وتهديده بسلاحين ناريين (فرد محلى - بندقية خرطوش) لسرقته وحال مقاومته لهما قاما بالتعدى عليه بالضرب بكعبى السلاحين وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم وإستوليا منه على (هاتفه المحمول – مبلغ مالى) ولاذا بالهرب .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن (السلاحين المستخدمين وعدد من الطلقات- الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليهما) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.