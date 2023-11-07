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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحت تهديد السلاح.. القبض على المتهمين بسرقة شخص بالإكراه في القليوبية

سرقة
سرقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (تاجر مفروشات ، مقيم بدائرة المركز) أنه حال سيره مترجلاً بإحدى الطرق بدائرة المركز قام شخصان بإعتراض طريقه وتهديده بسلاحين ناريين (فرد محلى - بندقية خرطوش) لسرقته وحال مقاومته لهما قاما بالتعدى عليه بالضرب بكعبى السلاحين وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم وإستوليا منه على (هاتفه المحمول – مبلغ مالى) ولاذا بالهرب .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن (السلاحين المستخدمين وعدد من الطلقات- الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليهما) . 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية أمن القليوبية تهديد السلاح عاطلان معلومات جنائية وزارة الداخلية

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