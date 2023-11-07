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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

محمد صبحي حارس الزمالك
محمد صبحي حارس الزمالك

أكد محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الشائعات المنتشرة ضده بشأن مشاركته في تطبيق المراهنات، غير صحيحة على الإطلاق.

أول تعليق من محمد صبحي عن تورطه مع شركات المراهنات في هزيمة الزمالك

 

تورط صبحي في هزيمة الزمالك

 

وكانت قد تداولت وسائل الاعلام المختلفة، معلومات تفيد بـ تورط صبحي مع إحدى شركات المراهنات في كرة القدم، وأن هذه المعلومات وصلت إلى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب؛ مما أدى إلى اتخاذ موقف ضده، خاصة وأن خسارة الزمالك لإحدى المباريات التي شارك فيها صبحي أساسيا، كانت ضمن المراهنات- وفقا لما تردد-.

ولمتابعة المزيد حول تورط محمد صبحي مع شركة مراهنات في هزيمة الزمالك .. تابع الفيديو جراف التالي:

محمد صبحي الزمالك تطبيق المراهنات تورط صبحي مع إحدى شركات المراهنات مجلس إدارة الزمالك

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