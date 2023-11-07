حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

أكد محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الشائعات المنتشرة ضده بشأن مشاركته في تطبيق المراهنات، غير صحيحة على الإطلاق.

تورط صبحي في هزيمة الزمالك

وكانت قد تداولت وسائل الاعلام المختلفة، معلومات تفيد بـ تورط صبحي مع إحدى شركات المراهنات في كرة القدم، وأن هذه المعلومات وصلت إلى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب؛ مما أدى إلى اتخاذ موقف ضده، خاصة وأن خسارة الزمالك لإحدى المباريات التي شارك فيها صبحي أساسيا، كانت ضمن المراهنات- وفقا لما تردد-.

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