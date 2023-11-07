النقل توقع 3 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع شركات ملاحة عالمية

علي هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023، تم توقيع مذكرة تفاهم بين قطاع النقل البحري المصري من جهه ومجموعة شركات "كولومبيا" القبرصية المصنفة رقم 8 عالمياً والشريك المصري مجموعة بان مارين.

كما تم إعلان نوايا بين قطاع النقل البحري المصري وشركة DFDS المشغلة للخط المصري الإيطالى و قطاع النقل البحري بالإتفاق بتشغيل رحلة أسبوعيا.

كما تم توقيع مذكرة التعاون الجمركي بين جمارك مصر وايطاليا وعدد من الوثائق كإطار حكومى لتسيير خط (الرورو) بين مصر وايطاليا.

وتم توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل خط بحرى تجارى ( رورو ) بين ميناء دمياط وميناء تريستا الايطالي.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية و ميناء جوانزو الصيني.

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم واتفاقيات تأخي بين الموانئ المصرية والموانئ العالمية وشركات الملاحة العالمية .

حيث شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم إطارية بين قطاع النقل البحري المصري من جهه ومجموعة شركات "كولومبيا" القبرصية المصنفة رقم 8 على مستوى شركات الملاحة العالمية والشريك المصري مجموعة بان مارين ، وتتضمن مذكرة التفاهم (تـوظيـف 1500 من العمالة المصرية على السفن المملوكة للشركة - تطوير شركات النقل البحري التابعة لوزارة النقل – تمويل بناء وشراء سفن لصالح شركات الوزارة –تشغيل سفن مصرية - إدارة تشغيل المراين والمحطات السياحية ..) كما تؤسس مذكرة التفاهم الموقعة للدخول في عقود شراكة او تعاون اخرى منفصلة في مجال النقل البحري .

وأكد وزير النقل ، أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي فى إطار تعزيز التعاون البحري وتوقيع مذكرات تفاهم وإتفاقيات مع الشركات والتحالفات العالمية الكبرى وكذلك الشركات المحلية المصرية بما يساهم فى تنفيذ مشروعات وتسيير خطوط ملاحية مع الدول الشريكة لتعزيز حجم التبادل التجاري ونفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتنفيذاً لتوجه الدولة المصرية بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية.

وأضاف أن مصر أصبحت وجهه للشركات الكبرى عالمياً للاستثمار بها وعقد الشركات ، وذلك ينبع من الايمان بتميز الموقع الجغرافي لمصر وموانئها البحرية ورغبة منها في المشاركة فيما تقوم به الحكومة المصرية من مشروعات ضخمة في جميع القطاعات وفي قطاع النقل بشكل خاص.

كما شهد وزير النقل وميكيلي كواروني - سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية التوقيع على إعلان نوايا بين الشركة DFDS المالكة للسفينه المشغلة للخط المصري الإيطالى و قطاع النقل البحري بالإتفاق على تشغيل رحلة أسبوعيا بين مصر وايطاليا ومواصفات السفينه حيث قام بالتوقيع من الجانب المصري اللواء بحري / رضا أحمد إسماعيل – رئيس قطاع النقل البحري ومن الجانب الايطالي Lars Hoffmann- Vice President, Head of - Mediterranean Business unit

واشار وزير النقل إلى أن التوقيع على الاتفاقية يأتي فى إطار تعزيز التعاون مع الجمهورية الإيطالية وتوجيهات مجلس الوزراء بتنفيذ المشروع الخاص بتسيير خط سريع بنظام الرورو للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية بإيطاليا والدول الأوروبية لتعظيم الصادرات المصرية .

كما شهد وزير النقل، ايضاً على توقيع عدد من الوثائق كإطار حكومى لتسيير الخط بحضور السيد سفير الجمهورية الإيطاليه بالقاهرة وشملت مذكرة التعاون الجمركي بين جمارك البلدين لتسيير عمل الخط المصري الإيطالى بتوقيع رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتورى – رئيس مصلحة الجمارك وعن الجمارك الإيطاليه وقع ميكيلي كواروني - سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية.

وقدم وزير النقل نيابة عن وزارة النقل الشكر للسفير الايطالي على الدور الكبير الذي قام به لتوقيع هذه الاتفاقية

وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانىء المصرية لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات وفي اطار التعاون المستمر بين وزارة النقل المصرية والموانىء العالمية المصرية.

وشهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية و ميناء جوانزو الصيني ، حيث وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وعن الجانب الصيني يوان يو ، نائب مدير عام هيئة ميناء جوانزو الصيني.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل و ميكيلي كواروني - سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل خط بحرى تجارى ( رورو ) بين ميناء دمياط وميناء تريستا الايطالي والتي يتخذ بموجبها الطرفان كل مايلزم لتسهيل وتيسير الإجراءات والخدمات الخاصة بمشروع الخط البحرى التجارى لضمان استدامة تشغيله تأكيداً على رغبة الجانبين لتعزيز وتطوير التعاون المشترك .

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل و تشانغ تشاو يانغ – الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة خلال فعاليات مؤتمر ومعرض النقل للشرق الأوسط وافريقيا 2023Trans-MEA والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية و ميناء جوانزو الصيني ، حيث وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وعن الجانب الصيني يوان يو نائب مدير عام هيئة ميناء جوانزو الصيني.

كما تم على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض النقل للشرق الأوسط وافريقيا توقيع إتفاقية أخرى للتآخي بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية وميناء تشينغداو الصيني تتضمن تبادل التعاون والخبرات في مجالات إدارة الموانئ ونظم الموانئ الخضراء والذكية

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار دعم أوجه التعاون المختلفة بين مصر والصين في مجال النقل البحري، وتعزيز مشاركة مصر في مبادرة الحزام والطريق الصينية خاصة وأنها تأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير إلى الصين في أكتوبر 2023، حيث شارك في منتدى مبادرة الحزام والطريق الدولي لتنمية النقل وعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين لمناقشة التعاون بين مصر والصين في مختلف مجالات النقل.

صرح وزير النقل أن مذكرة التفاهم مع ميناء جوانزو تتضمن تبادل المعلومات ونقل الخبرات والدعاية والترويج ودعم التبادل التجاري والخطوط الملاحية بالإضافة إلى التعاون للوصول إلى التطبيق الأمثل لمفاهيم الموانئ الخضراء والذكية لافتا الى أنه قد سبق أن وقع ميناء الإسكندرية وميناء جوانزو خطاب نوايا في نوفمبر 2021.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل نقلة نوعية في التعاون بين مصر والصين في مجال النقل البحري، وخطوة مهمة نحو تدعيم القدرات التشغيلية للموانئ المصرية و وتعظيم تنافسية تلك الموانئ على المستوى العالمي ، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تساهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر والصين وزيادة حجم التبادل التجاري فيما بينهما في ظل العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ،." مشيرا الى العمل المستمر من الجانب المصري على تعزيز العمل مع الجانب الصيني لتبادل الخبرات والوصول إلى آفاق جديدة من التعاون في مجالات النقل المختلفة ومنها قطاع النقل البحري".

ومن جانبه ، قال اللواء بحري نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الأسكندرية إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار حرص هيئة ميناء الإسكندرية على تعزيز التعاون مع موانئ الدول الصديقة ، بما يسهم في تطوير منظومة النقل البحري وأنها ستفتح آفاق جديدة للتعاون بين ميناء الإسكندرية الكبير ومينائي جوانزو وتشينغداو ، في مختلف مجالات العمل المينائي.