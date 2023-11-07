خصومة ثأرية.. لغز العثور على جثة سائق وإصابة صديقة داخل سيارة بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفى ومُصاب .

وبالإنتقال والفحص تبين وجود جثة (سائق ، مقيم بدائرة المركز وبها أعيرة نارية) وصديقه (عامل "مُصاب بعيار نارى" ) داخل سيارة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خصومة ثأرية بينهم وبين المتوفى وأرشدوا عن السلاح المستخدم (بندقية آلية – وعدد من الطلقات والسيارة المستخدمة فـى الواقعة) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.