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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

موظف ينصب على شخص بزعم إلحاق نجله بأحد المعاهد العسكرية بسوهاج

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم .

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) بتضرره من (موظف ، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد العسكرية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريمة المنظمة المعاهد العسكرية النيابة العامة سوهاج مكافحة الجريمة وزارة الداخلية

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