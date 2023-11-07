موظف ينصب على شخص بزعم إلحاق نجله بأحد المعاهد العسكرية بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم .

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) بتضرره من (موظف ، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد العسكرية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.