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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما حشيش بـ 300 ألف جنيه

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطلان ، لهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة مركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (42 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,200 كيلو جرام) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (300,000 ألف جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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