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رئيس التحرير
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أخبار البلد

لتحقيق عنصري الأمن والسلامة

رئيس الوزراء يوجه بسرعة تشغيل منظومة النقل الذكي ITS على الطرق السريعة

صدى البلد

  تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة "آي تي إ ITS"، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، واللواء/مُريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والعميد/أحمد صلاح، ممثلًا عن الكلية الفنية العسكرية، والمهندس/أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. 


واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS، وذلك فيما يتعلق بضبط العملية المرورية وتقليل الحوادث على الطرق، وتحقيق عنصري الأمن والسلامة عبر رصد أي مخالفات أو تجاوزات على الطرق. 


وفي غضون ذلك، قال وزير النقل إن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن 7 طرق هي: شبرا/ بنها الحر، والطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والقاهرة/الإسماعيلية/ بورسعيد، القاهرة/ القطامية العين السخنة، والقاهرة/ السويس الصحراوي، والدائري الإقليمي، والقاهرة/ الإسكندرية الصحراوي. 


وأوضح الوزير أن شركة "السويدي" -التي تنفذ المرحلة الأولى- انتهت من طريق شبرا/ بنها بنسبة 99%؛ حيث تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أجهزة المنظومة على طريق شبرا/ بنها الحر، وتجهيز غرفتي المراقبة والتحكم الخاصة بإدارة الطريق وإدارة حركة المرور على الطريق.  


وأضاف: تم تطوير نظام اشتراكات الشركة الوطنية الحالي إلى نظام الاشتراكات الموحد الخاص بمنظومة النقل الذكي على الطرق السريعة.


كما انتهت الشركة المنفذة من الأعمال المدنية للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بنسبة 92%، وانتهت كذلك من الأعمال المدنية في طريق القاهرة/الإسماعيلية/بورسعيد بنسبة 40% .


وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني لبدء تشغيل طرق المرحلة الأولى بمنظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS، بشكل متتابع.

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