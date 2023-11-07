خبيرة تحذر من طهي البيض وتسخين الألبان داخل الميكروويف

حذرت مروة شعير أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، من طهي البيض وأغذية الأطفال، بالإضافة إلى منتجات الألبان داخل الميكروويف، متابعا: لا يمكن وضع آواني عادية داخل الميكرويف.

واسترسلت “مروة شعير” خلال داخلتها الهاتفية على قناة “تن”،: لا يمكن طهي اللحوم والدواجن داخل الميكرويف، كما أن تسخين الطعام لفترات طويلة، منوهة بضرورة الابتعاد عن الميكرويف خلال فترة التسخين.

وأكملت: يمكن تعقيم الأوعية الزجاجية والمعالق داخل الميكرويف، متابعة: يمكن تكون مركبات وعناصر ضارة في الأطعمة، نتيجة استخدام الميكرويف.