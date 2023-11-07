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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

صدى البلد

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم تخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية ، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل الكوادر الشبابية والإرتقاء بمستوى وعيهم المعرفى والثقافى وفقاً لأحدث المناهج العلمية الحديثة فى كافة التخصصات المختلفة.

بدأت الفعاليات بإستعراض ومناقشة البحث الجماعى للدورة بعنوان " إنعكاسات المتغيرات الدولية على الأمن القومى المصرى "، تلى ذلك عرض تقرير نجاح الدورة والموقف التدريبى تضمن ما تم تنفيذه من برامج تدريبية وتأهيلية ومراحل الإعداد البدنى للدارسين خلال فترة تدريبهم بالكلية الحربية.

وألقى أقدم الدارسين بالدورة كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على تنظيم تلك الدورات التى شكلت لهم وعى ومعرفة جديدة على أسس علمية ومدروسة تساعدهم على خدمة الوطن فى مجالاتهم المختلفة ، تلى ذلك إعلان نتيجة الدورة .

ووجه السفير علاء حجازى مساعد وزير الخارجية خلال كلمته الشكر والتقدير للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة لعقد تلك الدورات التدريبية للملحقين الدبلوماسيين بالاكاديمية العسكرية المصرية ، مشدداً على ضرورة الحفاظ  على المبادئ السامية التى إكتسبها الخريجون خلال فترة تدريبهم لإستكمال مسيرة الدفاع عن مصالح مصر فى الخارج وتمثيلها خير تمثيل.

الأكاديمية العسكرية المصرية

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة نقل خلالها تهنئته للخريجين متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم العملية ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتاهيل لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة فى كافة المجالات العسكرية والمدنية.

وفى ختام الفعاليات تم تبادل الدروع وتوزيع شهادات التخرج وتكريم أوائل الخريجين،

حضر المراسم اللواء أح خالد شوقى مساعد وزير الدفاع والسفير محمـد العرابى وزير الخارجية الأسبق وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسؤلى وزارة الخارجية.

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الأكاديمية العسكرية المصرية الكلية الحربية القيادة العامة للقوات المسلحة

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