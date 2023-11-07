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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إكسبو 2030| هاني فرحات: الرسالة وصلت من باريس وفخور باستقبال الجمهور

هاني فرحات
هاني فرحات

نجاح لافت حققه حفل الموسيقار الكبير هاني فرحات ، الذي جاء بعنوان “رسالة سلام من السعودية للعالم”، الذي أقيم مساء أمس الاثنين ، وأقيم بتكليف من الهيئة الملكية المشرفة على إكسبو 2030 وشارك فيه عازفين من مختلف قارات العالم .

الحفل أقيم في hangar y بباريس وسط حضور ضخم من رؤساء وزراء أوربا وسياسيين وشخصيات بارزة من مختلف دول العالم.

وأبدى الحضور إعجابهم الشديد بالحفل وبموسيقى هاني فرحات التي أبهرت الحضور بشكل غير عادي، وكان التفاعل أسطوري حيث حرص الوزراء والسياسيين الحاضرين على التقاط الصور مع هاني فرحات بعد أداؤه وموسيقاه المبهرة عقب الحفل.

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هاني فرحات قدم العديد من المقطوعات الموسيقية عن السلام بمزج شرقي ساحر ومتميز وأبهر الجمهور برائعة مايكل جاكسون( earth song) بالإضافة لمقطوعات أخرى.

هاني فرحات أكد أن التفاعل والإبهار الذي لمسه من الجمهور يؤكد أن الرسالة وصلت بقوة ولم يقتصر النجاح على حضور الحفل بل على الصحافة والإعلام العالمي الذي حضر للتغطية وسيكون هناك رد فعل كبير في صحف وقنوات عالمية عن الحفل ونجاحه ورسالة السلام الهامة التي وصلت بالموسيقى".

اكسبو 2030 المايسترو هاني فرحات مايكل جاكسون

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