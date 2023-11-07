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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير ميناء السخنة للوصول بأطوال الأرصفة لـ23 كم

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بوفد أعمال شركة أسياد العمانية التي تمثل الذراع الحكومي للخدمات اللوجستية وصيانة وإصلاح السفن ومختلف خدمات النقل البحري في سلطنة عمان، وذلك على هامش المشاركة الفعالة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النسخة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023Trans-MEA، حيث تشارك المنطقة الاقتصادية بجناح تستعرض من خلاله جهودها في قطاعات الخدمات البحرية واللوجستية وصناعات النقل بأنواعها.

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 وأوضح وليد جمال الدين، خلال اللقاء، أن المنطقة الاقتصادية حققت نقلة نوعية في مختلف الموانئ التابعة لها من خلال أعمال التطوير التي أسهمت بشكل كبير في تشجيع كبرى الشركات في مجال النقل البحري للتعاون مع موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف أن أعمال التطوير تتسق مع الخطط الخاصة بالدولة المصرية التي تتضمن ربط الموانئ المصرية ببعضها البعض من خلال شبكة طرق قومية، ومشروع القطار السريع "السخنة – مطروح" مما يسهم في ربط موانئ المنطقة ليس فقط بالسوق المصرية؛ إنما يعد نافذة تواصل جديدة نحو الأسواق الإقليمية، بالإضافة لعمليات تموين السفن التي نجحت الهيئة في تقديمها وتم منح الرخص لعدد من الشركات في هذا المجال لا سيما بعد النجاح في أول عملية تموين بالوقود الأخضر التي أعقبها منح رخصة لمدة 6 أشهر لإحدى الشركات الهولندية لتقديم هذه الخدمة بميناءي شرق وغرب بورسعيد.

وأضاف وليد جمال الدين خلال حديثه أن كل الأرصفة التي تم تطويرها في شرق بورسعيد تم التعاقد عليها بالكامل وهذا ما تسعى إليه الهيئة بخصوص أعمال التطوير في ميناء السخنة، حيث أن مساحة الأرصفة الآن 5 كم2 وجاري العمل على إضافة 18 كم2 جديدة ليصبح إجمالي الأرصفة 23 كم2 بعد انتهاء أعمال التطوير، التي تسمح بوجود رصيف متعدد الأغراض ومحطة للصب السائل ومحطة للصب الجاف، كما أنه تم تسليم أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و CMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات في مصر.

وأضاف أن المحطة يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م2 والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، وستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.

على الجانب الآخر أوضح وفد الشركة سعادت بالزيارات الميدانية داخل ميناء غرب بورسعيد التي شاهدوا فيها تطوير رصيف ومحطة الصب الجاف، ومحطة الصب السائل ومحطة الحاويات والساحات الخارجية التابعة للمحطة، بالإضافة إلى الجولة البحرية إلى ميناء شرق بورسعيد والتي تضمنت مشاهدة محطة الحاويات والأرصفة الجديدة.

 كما أعربوا عن سعادتهم ما شهدوه من أعمال تطوير بميناء السخنة أثناء زيارتهم لمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

وأشار أعضاء الوفد إلى إمكانية التعاون مع الهيئة سواء في مجال الخدمات البحرية واللوجستية  في أحد موانئ الهيئة.

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