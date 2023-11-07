جامعة الفيوم.. ختام مهرجان أمير الشعراء العاشر وإعلان النتائج

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان أمير الشعراء العاشر، على مستوى الكليات نتائج المسابقة، للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م، الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب،تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،

وأقيم اليوم الثلاثاء الموافق ٧ / ١١ / ٢٠٢٣ بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، حيث ضمت لجنة التحكيم كلًّا من وليد الشيمى أستاذ النقد الادبي والبلاغة بكلية دار العلوم، ومحمد دياب غزاوى استاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، وأ.د ايهاب المقراني، وعماد حمدى عبد الله الأساتذة بالقسم، وبحضور حسني الجارحي مدير عام رعاية الشباب، و لمياء كساب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني.

وقامت لجنة التحكيم بإعلان نتائج المسابقة، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، الطالب احمد عبد الناصر بكلية الآداب.

أما فيما يتعلق بشعر الفصحى، فاز بالمركز الأول: الطالب محمود أحمد عبد الله (الطب البشري)، والمركز الثاني: حازم مصطفي (التربية)، والمركز الثالث: دعاء عبد الله كيلاني (الصيدلة).

وفي شعر العامية فاز بالمركز الأول: الطالب خالد رمضان علي (دار العلوم)، والمركز الثاني: احمد سامي (الطب البشري)، والمركز الثالث: عبد الرحمن حربي (الآداب).

وفي ختام المسابقة تم تكريم الفائزين، وإهداء شهادات تقدير للسادة أعضاء لجنة التحكيم تقديرًا لهم.

يذكر أن المسابقة استمرت على مدار ثلاثة أيام، وخصص اليوم الأول لمسابقة شعر الفصحى، والثاني لمسابقة شعر العامية، واليوم الثالث للمنافسات النهائية فى المسابقتين.

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