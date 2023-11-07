حسين لبيب يدعو كل من خاض انتخابات الزمالك للاجتماع في ميت عقبة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، توجيه الدعوة لكل أبناء النادي من الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، للاجتماع في مقر النادي بميت عقبة يوم 14 نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار تأكيد المجلس إنه لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة نادي الزمالك، ومن أجل الوصول إلى حلول وتفاهمات بشأن التحديات التي تواجه النادي خلال الفترة الحالية.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك احترامه لكافة الأطراف، ودعوتهم للمشاركة في تحمل المسؤولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، للتأكيد على أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع.