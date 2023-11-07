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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مرشح تونس للأوسكار.. شاهد تريلر فيلم بنات ألفة قبل عرضه في البحر الأحمر

بنات ألفة
بنات ألفة

كشف إعلان الفيلم التونسي بنات ألفة عن لمحات من قصة العمل الذي تقوم ببطولته هند صبري، ومتوقع أن يحصد العديد من الجوائز هذا العام، عقب عرضه في مهرجان البحر الأحمر؟ 

 

اجتمعت اللجنة المعتمدة من قبل الأكاديمية تحت إشراف المركز الوطني للسينما والصورة لاختيار الفيلم الذي سيمثل تونس في حفل توزيع جوائز الأوسكار في فئة أفضل فيلم عالمي في أغسطس الماضي.

 

 

واستقرت اللجنة أن يكون الفيلم المرشح لتمثيل تونس في التسابق لجوائز الأوسكار2024 في فئة أفضل فيلم عالمي هو ” بنات ألفة” لكوثر بن هنية.

 

فيلم بنات ألفة بطولة هند صبري، وتم تصويره في تونس العام الماضي، وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها الفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

 

النجمة هند صبري عبرت عن سعادتها وفخرها بردود الفعل التى تلقتها بعد العرض وتصفيق الجمهور لكل أسرة الفيلم، و بوجود فيلمها في المسابقة الرسمية لمهرجان كان للمرة الأولى في تاريخها بعد مشاركة فيلمها مع المخرجة الراحلة مفيدة تلاتلي صمت القصور في قسم نظرة َوحصوله على جائزة الكاميرا الذهبية وقتها.

 

وهي المرة الأولى للمخرجة كوثر بن هنية في المسابقة الرسمية لمهرجان كان. وبنات ألفة من ضمن الأفلام المشاركة في مسابقة البحر الأحمر هذا العام أيضا.

بنات ألفة البحر الأحمر المسابقة الرسمية لمهرجان كان النجمة هند صبري حفل توزيع جوائز الأوسكار جوائز الأوسكار هند صبري

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