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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال عاجل بين لافروف وأمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية|ماذا جري؟

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي  سيرجي لافروف اجري اتصلا هاتفيا مع الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ تناول خلاله الوضع في غزة.

وخلال الاتصال، قال لافروف إلى الشيخ إنه يجب إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.

ووفقا لوزارة الخارجية الروسية، ركزت المحادثة على كيفية تطور الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة المواجهة المسلحة المستمرة واسعة النطاق في قطاع غزة. 

وشدد لافروف على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية. 

وعلى جانب آخر، وصف المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، الوضع الإنساني في قطاع غزة بالكارثي وطالب بهدنة إنسانية.

وقال الكرملين إن روسيا ستواصل اتصالاتها مع مصر لإيصال المساعدات وفلسطين وإسرائيل للتوصل إلى هدنة إنسانية.

وكرر الكرملين دعوته إلى "هدنة إنسانية" تسمح بدخول المساعدات إلى غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة منذ 7 أكتوبر وحتي الآن إلي أكثر من 10آلاف شهيد في الضفة الغربية المحتلة وكذلك على قطاع غزة.

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الكرملين: روسيا ستواصل اتصالاتها مع مصر لإيصال المساعدات إلى غزة

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