عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من الزمالك بعد رفع الحجر على أرصدة النادي

صدى البلد

أعلن  مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رفع الحجز بشكل رسمي عن أرصدة النادي المالية في البنوك الحكومية والخاصة بعد الاتفاق مع مصلحة الضرائب بعد مفاوضات مضنية تمت على مدار الأسبوع الماضي، مع بدء سداد النادي بشكل رسمي للمبالغ المتفق عليها لجدولة المديونية.

ويوجه مجلس إدارة النادي شكره للسيد وزير المالية الدكتور محمد معيط والسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والسيد الدكتور  فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية والسيد علي الغباشي رئيس مأمورية الدمغة والضرائب للتفتيش على المصالح الحكومية، والسيد أحمد فؤاد الوطن المدير المالي السابق للنادي، على جهودهم خلال الفترة الماضية لإنهاء الازمة، و تمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في إطار علاقة نادي الزمالك بكافة  بمؤسسات الدولة التي تقوم على التفاهم والاحترام وإزالة أي مشاكل سابقة وكان أبرزها مديونيات الضرائب المستمرة منذ فترة طويلة ومجالس سابقة.

و يؤكد المجلس علي أن إنهاء أزمة الحجز علي أرصدة النادي كانت ضمن أولويات العمل منذ تسلم المجلس مقاليد إدارة النادي لما كانت تمثله تلك الأزمة من عثرة في تعاملات النادي المالية علي كافة الأصعدة.

ويتوجه المجلس أيضا بالشكر للسيد ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق الذي قام بالتنازل عن الحجز الإداري الخاص به علي أرصدة النادي المالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

هل رأس الحسين في مصر؟ تعرف على مكان دفنها

قافلة إنسانية تتعرض لإطلاق نار في قطاع غزة

فرص استثمارية عديدة.. وزير السياحة يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطاني

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة وانخفاض درجات الحرارة.. فيديو

إسرائيل تعلن حصيلة القتـ لى في الجيش والشرطة والمخابرات منذ 7 أكتوبر

بسبب غزة.. نيجيريا ترفض استقبال رئيس وزراء التشيك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

كارثة| انطلاق الأمراض الأكثر فتكا في التاريخ

شهر على طوفان الأقصى.. صور موجعة لأطفـ ال غزة تحت القصف

فيديو

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ