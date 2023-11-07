عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جمعت بين أربعة أزواج في وقت واحد.. أغرب قصة نصب لسيدة صينية

زواج
زواج

ألقت قوات الأمن في الصين، القبض على سيدة متزوجة، بعد ان تمكنت من النصب على ثلاثة رجال وإيهامهم بالارتباط والزواج للاستيلاء على أموالهم التي زادت عن 100 ألف دولار. 
 

txt

مسلسل روحي فيك الحلقة 2.. زواج عائشة بن أحمد ومحمد الكيلاني عرفيا

txt

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها


اتُهمت امرأة صينية مؤخرًا بالاحتيال، بزعم خداع 3 رجال للحصول على ما يقرب من 100 ألف دولار من خلال الزواج منهم فى مراسم مسرحية، على الرغم من كونها متزوجة بشكل قانونى بالفعل، حيث كانت المحتالة البالغة من العمر 35 عامًا متزوجة بالفعل وتقوم بتربية ابنتها عندما بدأت بمواعدة رجال آخرين لغرض محدد هو الاحتيال عليهم.

وفقًا لوسائل الإعلام الصينية، كان لزوجها مشروعه الخاص وكانت الأسرة تتمتع بوضع مالى جيد، حيث كان هناك شىء واحد مؤكد، وهو أن أحد العوامل التى سمحت للمرأة، المعروفة باسم تشو، بالتوفيق بين 4 أزواج على مدى عدة سنوات هو حقيقة أن زوجها الحقيقى كان مشغولا دائمًا بالعمل ولم يهتم كثيرا بزوجته، وفقا لموقع scmp الصينى.

وبحسب ما ورد بدأت تشو، البالغة من العمر 35 عاما، فى البحث عن أزواج محتملين منذ بضع سنوات، وسرعان ما لفت مظهرها الجميل انتباه 3 رجال، حيث واعدتهم جميعًا فى نفس الوقت، وتمكنت من قضاء الوقت معهم جميعًا دون إثارة الشكوك حول زوجها الحقيقى، قبل أن تطلب منهم الزواج.

وتمكنت تشو، التي تربي ابنتها من زوجها الحقيقي، من استخدام كذبة ذكية لتجاوز الإجراءات المدنية، حيث أخبرت الرجال أن منزلها قد تم هدمه بشكل غير قانونى، وأنها بحاجة إلى البقاء عازبة حتى تكون مؤهلة للحصول على التعويض، ويبدو أن الثلاثة رجال لم يشكوا فى هذه الحيلة، خاصة أنها كانت جيدة فى التظاهر بأنها تريد الزواج منهم.

انهارت خطة تشو فى العام الماضى، عندما حاولت الحصول على المزيد من المال من أحد أزواجها المزيفين، وهو رجل يدعى تشانج، بإخباره أنها حامل بتوأم، فأخبرته أنها تريد الولادة مع والدتها فى مدينة أخرى، مطالبة إياه بدفع كل النفقات، بينما يبقى هو فى المنزل للعمل، حيث ظلت ترسل له باستمرار صورًا لنتائج فحوصات مزيفة حتى صورًا لأطفال حديثى الولادة قامت بتنزيلها من الإنترنت، وعندما جاء تشانج لرؤية أطفاله مع والدته، بدأت مشاكل تشو.

 

الصين سيدة رجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تحذر من كارثة كبرى في غزة وتطالب بوقف فوري للقصف

أزمة جديدة بين الأمير هاري وملك بريطانيا.. ماذا يحدث؟

"أوقفوا الإبـ.ادة الجماعية".. مطرب أمريكي يهاجم الاحتلال الإسرائيلي أمام جماهيره

ثورة طبية.. تشخيص الأمراض بالذكاء الاصطناعي أصبح واقعا

ظهور متحور جديد لفيروس جدري القرود يهدد حياة الملايين

مفاجأة في البيت الأبيض..ابنة نائب الرئيس الأمريكي تطلق حملة تبرعات لإنقاذ أطفال غزة

عاصفة قوية تتسبب في كوارث مدمرة بأوروبا.. ما قصة سيران؟

صوت مرعب يأتي من الشمس وحدث نادر في الفضاء.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

تسلا تبدأ إنتاج الجيل الجديد من سيارتها الاقتصادية في ألمانيا

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في مصر

برشاقة لافتة.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور

الصليب الأحمر: إنهاء حياة الأطفال في غزة إخفاق أخلاقي للعالم بأسره

طالبت بمحاسبة المستوطنين.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال هاريس ورئيس إسرائيل

بعد ضربة القوة الجوية.. إقالة البرتغالي نونو سانتو من تدريب الاتحاد السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماري كوري.. عالمة الفيزياء التي ماتت فداء لعلمها ما قصتها؟

هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. الإجابة صادمة

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ