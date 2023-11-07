جمعت بين أربعة أزواج في وقت واحد.. أغرب قصة نصب لسيدة صينية

ألقت قوات الأمن في الصين، القبض على سيدة متزوجة، بعد ان تمكنت من النصب على ثلاثة رجال وإيهامهم بالارتباط والزواج للاستيلاء على أموالهم التي زادت عن 100 ألف دولار.





اتُهمت امرأة صينية مؤخرًا بالاحتيال، بزعم خداع 3 رجال للحصول على ما يقرب من 100 ألف دولار من خلال الزواج منهم فى مراسم مسرحية، على الرغم من كونها متزوجة بشكل قانونى بالفعل، حيث كانت المحتالة البالغة من العمر 35 عامًا متزوجة بالفعل وتقوم بتربية ابنتها عندما بدأت بمواعدة رجال آخرين لغرض محدد هو الاحتيال عليهم.

وفقًا لوسائل الإعلام الصينية، كان لزوجها مشروعه الخاص وكانت الأسرة تتمتع بوضع مالى جيد، حيث كان هناك شىء واحد مؤكد، وهو أن أحد العوامل التى سمحت للمرأة، المعروفة باسم تشو، بالتوفيق بين 4 أزواج على مدى عدة سنوات هو حقيقة أن زوجها الحقيقى كان مشغولا دائمًا بالعمل ولم يهتم كثيرا بزوجته، وفقا لموقع scmp الصينى.

وبحسب ما ورد بدأت تشو، البالغة من العمر 35 عاما، فى البحث عن أزواج محتملين منذ بضع سنوات، وسرعان ما لفت مظهرها الجميل انتباه 3 رجال، حيث واعدتهم جميعًا فى نفس الوقت، وتمكنت من قضاء الوقت معهم جميعًا دون إثارة الشكوك حول زوجها الحقيقى، قبل أن تطلب منهم الزواج.

وتمكنت تشو، التي تربي ابنتها من زوجها الحقيقي، من استخدام كذبة ذكية لتجاوز الإجراءات المدنية، حيث أخبرت الرجال أن منزلها قد تم هدمه بشكل غير قانونى، وأنها بحاجة إلى البقاء عازبة حتى تكون مؤهلة للحصول على التعويض، ويبدو أن الثلاثة رجال لم يشكوا فى هذه الحيلة، خاصة أنها كانت جيدة فى التظاهر بأنها تريد الزواج منهم.

انهارت خطة تشو فى العام الماضى، عندما حاولت الحصول على المزيد من المال من أحد أزواجها المزيفين، وهو رجل يدعى تشانج، بإخباره أنها حامل بتوأم، فأخبرته أنها تريد الولادة مع والدتها فى مدينة أخرى، مطالبة إياه بدفع كل النفقات، بينما يبقى هو فى المنزل للعمل، حيث ظلت ترسل له باستمرار صورًا لنتائج فحوصات مزيفة حتى صورًا لأطفال حديثى الولادة قامت بتنزيلها من الإنترنت، وعندما جاء تشانج لرؤية أطفاله مع والدته، بدأت مشاكل تشو.