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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيم كاردشيان تتألق بالجلد الأسود والظهر المكشوف

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

تحرص نجمة تلفزيون الواقع الامريكي كيم كاردشيان على مواكبة أحدث صحيات الموضة، لتتألق بأحدث الموديلات التي تعكس أنوثتها ورقي ذوقها، وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.

وبدت عارضة الازياء العالمية بإطلالة لافته مثيرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم،  بظهر مكشوف، صمم من الجلد باللون الاسود مما عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي بشكل مثير.

أما من الناحية الجمالية، اختار ترك خصلات شعرها للوراء بشكل جذاب ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا ولون النود في الشفاه.

من هى كيم كاردشيان

جدير بالذكر أن كيم كاردشيان ولدت في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها. 

الحياة العملية لكيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها  ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال. 

تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وأنجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً.

 

 

 

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