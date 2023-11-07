من السيارة | إطلالة ناعمة لـ دومينيك حوراني تخطف القلوب

تحرص النجمة اللبنانية دومينيك حوراني علي مشاركة جمهورها أحدث أعمالها وإطلالتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت دومينيك في الصور بإطلالة جذابة من داخل السيارة، ترتدي ملابس كاجوال جذابة واعتمدت على المكياج الناعم، ووضعت أحمر للشفاه كشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة شعر مميزة لشعرها البني بطريقة مميزة.

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة دومينيك حوراني أغنية علي بابا، أغنية قطة وشطة شطة "، والاغنية من كلمات، على خلاف، ألحان محمد حزين، توزيع فيجو الدخلاوي، تسجيل مهاب أسامة،وتصدرت أعمالها الترند فور نزولها.

معلومات عن دومينيك حوراني

دومينيك حوراني: هي فنانة لبنانية، من مواليد أغسطس 1985.

إتجهت دومينيك لمجال عروض الأزياء وحققت فية نجاحات كبيرة وذلك بعد حصولها على درجة الماجستير فى" إدارة الاعمال" من إحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية،

كما حصلت عام 2003 على لقب ملكة جمال القارات.

وبالمصادفة قدمت كليب" فرفورة "و هو أول كليباتها وكان دعاية لإحدى ماركات الملابس التي تحمل إسمها، وبعد النجاح الكبير الذى حققة الكليب، إتجهت دومينيك لمجال الغناء والكليبات، وقدمت عدد من الكليبات الناجحة لعل أهمها" عتريس" الذى حقق لها جماهيرية في مصر، وقد إتجهت دومينيك للتمثيل من خلال مسلسل بعنوان "عيون خائفة"،وكان للمخرج إيلى معلوف، وبعدها كانت البطولة بفيلم" البيه رومانسي".

أغنية عتريس كانت من أبرز أغاني الفنانة دومينيك حوراني والتي حققت لها شهره واسعه في مصر، وكانت هذه الأغنية من كلمات وألحان هيثم شعبان.