كلوي كاردشيان | جرأة لافتة بـ"التايجر اللامع"

خطفت كلوي كاردشيان قلوب جمهورها بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت كلوي بفستان جذاب ومثير ومكشوف الأكمام بنقشة التايجر، مما أبرز أنوثتها ورشاقة قوامها الممشوق، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تصفيفة شعر مميزة، كما وضعت مكياجاً ناعماً، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

من هى كاردشيان

كلوي كارداشيان هي نجمة تليفزيون للواقع وعارضة شهيرة وممثلة بدأت عملها في 2007، واكتسبت شهرتها منذ مشاركتها في برنامج «KEEPING WITH THE KARDASHIAN» مع شقيقتيها "كيم" و"كورتني" وأختيها "كايلي جينر" و"كيندال جينر".

ومؤخرًا احتفلت "كلوي كارداشيان" نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة بوصول عدد متابعيها إلى 280 مليون متابع عبر انستجرام حيث تحظى بمتابعات كبيرة من جانب جمهورها.



