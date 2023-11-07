بالألوان المبهجة.. مي حلمي تستمتع بأجواء الخريف في دبي

خضعت الإعلامية مي حلمي لأحدث جلسة تصوير جديدة وحرصت على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

بدت مي حلمي بإطلالة عصرية مفعمة بالأناقة والجاذبية في آن واحد، إذ ارتدت فستان فضفاض بالوان مبهجة، مما عكس قوامها الممشوق فيما انتعلت حذاءً بكعب عال باللون الأبيض.



واختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الاشقر اللامع ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.

برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث فى كل حين، وتستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته