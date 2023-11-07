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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رسميا.. مجلس الوزراء يصدق على قرار زيادة الحد الأدنى للاجور 2023

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية بعددها 44 مكرر ج، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر، قرار زيادة الحد الأدنى للاجور 2023 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء مُرفق إليه جدول الحد الأدنى للأجور 2023 للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وفقًا لقرار رقم 4220 لسنة 2023.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال شهر سبتمبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، خلال زيارته لمحافظة بني سويف.

وبدأ مجلس الوزراء في بحث القانون رقم 172 لسنة 2023 بإضافة زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات، إضافة للقوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.

و بعد الاطلاع على الدستور؛ وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛إضافة لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ١٢٠٢٢، وتبعًا للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٣ بربط الموازنة العامة للدولة. أقرت رئاسة الوزراء جدول الحد الأدنى للأجور 2023.

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طريقة حساب الحد الأدنى للأجور

اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2023 يستحق الموظف / العامل حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالى الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار، بحسب الجريدة الرسمية.

عند حساب الحد الأدنى للأجور الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافأت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم ۱۷۲ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه، أيا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أكتوبر سنة 2023.

- فيما لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يحصل عليها.

 

 

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