أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. رسميًا زيادة الحد الأدنى للأجور 2023

أخبار مصر.. نشرت الجريدة الرسمية بعددها 44 مكرر ج، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر، قرار زيادة الحد الأدنى للاجور 2023 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء مُرفق إليه جدول الحد الأدنى للأجور 2023 للموظفين... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رسميا.. مجلس الوزراء يصدق على قرار زيادة الحد الأدنى للاجور 2023

نشرت الجريدة الرسمية بعددها 44 مكرر ج، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر، قرار زيادة الحد الأدنى للاجور 2023 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء مُرفق إليه جدول الحد الأدنى للأجور 2023 للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وفقًا لقرار رقم 4220 لسنة 2023.

السيسي يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من دينيس بيشيروفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، الرئيس المقبل للمجلس.

السيسي لماكرون: ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار وتسهيل نفاذ المساعدات لغزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال أتى في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض نتائج الاتصالات والتحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف، وأكد الرئيس ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق أو إبطاء.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

البيئة: ضرورة توحيد الصوت العربي لوضع تغير المناخ في قلب الاحتياجات الإنسانية

أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة توحيد الصوت العربي من خلال منظمات المجتمع المدني لإظهار أن القضية الخاصة بتغير المناخ قضية وجودية تصب في قلب الاحتياجات الإنسانية، ولا بد أن يكون الصوت الإنساني هو الأعلى فيها، مع استكمال نجاحات منظمات المجتمع المدني كلا فيما يخصه في توفير احتياجات المجتمعات الأكثر هشاشة من الأمن الغذائي والمائي والطاقة وتمكين المرأة.

الصحة: استقبال 12 طفلا فلسطينيا لتلقي العلاج من السرطان في المستشفيات المصرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 12 طفلا فلسطينيا، عبر معبر رفح، للعلاج من الأمراض السرطانية في المستشفيات المصرية المتخصصة في علاج أورام الأطفال، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

حملة السيسي الانتخابية: اتفاقيات ترسيم الحدود ساهمت في زيادة إنتاج البترول

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفد النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

أحمد عيسى من بورصة لندن: نسعى لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر

يواصل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لليوم الثاني على التوالي، عقد اللقاءات المهنية التي يعقدها خلال مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023 والتي انطلقت فعالياتها أمس وتستمر حتى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي 4 ساعات بسبب الشبورة .. غدا

أعلنت محافظة الإسكندرية، إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي (الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي)، خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحًا، لليوم الثالث على التوالي بسبب الشبورة الكثيفة.

الجيش الثاني الميداني ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

نفذت إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين ، وذلك بحضور اللواء أح خالد قناوى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

خلال لقائه مع الرئيس السيسي.. مدير المخابرات الأمريكية: تنسيق مكثف مع مصر لإنهاء أزمة غزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "وليام بيرنز" مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد.

الوزير: تقليل زمن تقاطر الخط الأول لمترو الأنفاق لـ2.5 دقيقة بعد تطويره

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن زمن التقاطر في الخط الأول من مترو الأنفاق سيقل إلى 2.5 دقيقة بين كل قطار والآخر بعد الانتهاء من عملية تطويره.

الأرصاد تحذر المواطنين من قيادة المركبات اليوم الأربعاء

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد المواطنين (قائدي المركبات) من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأن الظاهرة المؤثرة، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر، هي الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.