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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي 4 ساعات بسبب الشبورة .. غدا

صدى البلد

أعلنت محافظة الإسكندرية، إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي (الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي)، خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحًا، لليوم الثالث على التوالي بسبب الشبورة الكثيفة.

يأتي قرار إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي بناء على استمرار تحذير الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ووفقا لبيان المحافظة، فإنه من المقرر إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية؛ للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وطالبت محافظة الإسكندرية قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت المواطنين، من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما وجهت هيئة الأرصاد قائدي المركبات، بتوخى الحيطة والحذر، مشيرة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة.

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نصائح مهمة :

-ضرورة الالتزام بتعليمات المرور حين نزول الشبورة على الطرق من حيث فتح الطريق من عدمه وكذا القيادة بـ الساعات المحددة
-القيادة قدر الإمكان بالحارة المرورية اليمنى مع الالتزام بتشغيل إضاءة الانتظار
-تجنب القيادة إذا كانت هناك حالة إرهاق أو إعياء
-المحافظة على مسافة آمنة دائمًا مع السيارات المحيطة
-إذا لم تكن هناك ضرورة للقيادة، فيجب تأجيلها حال وجود شبورة على الطرق

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 21
العاصمة الإدارية 30 20
6 أكتوبر 30 19
بنهــــا 29 21
دمنهور 28 19
وادي النطرون 31 19
كفر الشيخ 29 20
المنصورة 29 19
الزقازيق 30 20
شبين الكوم 30 20
طنطا 29 20
دمياط 27 21 
بورسعيد 27 20
الإسماعيلية 31 19
السويس 31 20
العريش 27 19
رفح 26 18
رأس سدر 32 22
نخل 29 17
كاترين 26 14
الطور 29 23
طابا 30 22
شرم الشيخ 34 24
الإسكندرية 27 19
العلمين الجديدة 27 19
مطروح 27 19
السلوم 28 18
سيوة 30 17
رأس غارب 32 23
الغردقة 34 24
سفاجا 32 22
مرسى علم 31 23
شلاتين 32 24
حلايب 29 25
أبو رماد 31 24 
رأس حدربة 29 24
الفيوم 30 19
بني سويف 30 19
المنيا 31 17
أسيوط 32 18
سوهاج 33 19
قنا 35 22
الأقصر 37 21
أسوان 37 23
الوادي الجديد 36 22
أبوسمبل 36 23

إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي الطريق الدولى الدولى الأرصاد هيئة الأرصاد

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