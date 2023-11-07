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أخبار البلد

الوزير: تقليل زمن تقاطر الخط الأول لمترو الأنفاق لـ2.5 دقيقة بعد تطويره

صدى البلد

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن زمن التقاطر في الخط الأول من مترو الأنفاق سيقل إلى 2.5 دقيقة بين كل قطار والآخر بعد الانتهاء من عملية تطويره.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض النقل الذكي TransMEA 2023 اليوم الاثنين في مركز مصر للمعارض الدولية.

وقال وزير النقل، إن خطة تحديث وتطوير الخط الأول من مترو الأنفاق تستهدف زيادة كفاءة النقل وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل، بما في ذلك تحسين أداء وحدات القطارات التي تعمل على هذا الخط، وأضاف أن الشركة الإسبانية قدمت التمويل اللازم لأعمال إعادة تأهيل وتطوير وتحديث القطارات من خلال قرض ميسر من الحكومة الإسبانية.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أنه تم نقل أول قطار من هذه القطارات إلى مصنع الشركة في إسبانيا لدراسة حالته وإعادة تأهيله، ومن المخطط أن يتم إعادة تأهيل باقي القطارات في ورشة كوتسيكا بطرة بعد الانتهاء من تجربة وتعديل القطار الأول.

كما أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقري لشبكة مترو الأنفاق حيث يربط القاهرة الكبرى من الشمال إلى الجنوب ويعتبر أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط يعمل منذ ما يقرب من أربعين عام ، لذا تحرص وزارة النقل على القيام بأعمال التطوير الدائم والمستمر لهذا الخط لضمان إستمرارية الخدمة التى يقدمها والحفاظ على أصوله وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل وبما في ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة بالخط.

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وأوضح وزير النقل، خلال مشاركته بمعرض النقل الذكى المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، أن الشركة الاسبانية قامت بتوفير التمويل اللازم لأعمال إعادة التأهيل والتطوير والتحديث لهذه القطارات من خلال قرض ميسر من الحكومة الأسبانية ، وستقوم بتوفير تسهيلات لتمويل تمديد العقد ليشمل أعمال الصيانة.

 نقل أول قطار إلى مصنع الشركة بأسبانيا لدراسة حالته وإعادة تأهيله

وأضاف الوزير أنه قد تم بالفعل نقل أول قطار من هذه القطارات إلى مصنع الشركة بأسبانيا لدراسة حالته وإعادة تأهيله، كما سيتم إعادة تأهيل باقى القطارات بورشة كوتسيكا بطرة فور الانتهاء من اجراء التعديلات على القطار الأول.

وأضاف أن الهدف من خطة تطوير الخطوط العاملة هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى والمحافظة على الوقت والجهد حيث سيتم خفض زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة لإستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب وتقليل الزحام على الأرصفة خاصة وبعد تنفيذ خطة وزارة النقل لإستكمال المخطط الإستراتيجى للنقل في مصر والربط بين شبكة خطوط مترو الأنفاق بخطوطها الأربعة وشبكة خطى المونوريل وشبكة القطار الكهربائي الخفيف وشبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذهم وما يستجد من خطوط تضاف لهذه الشبكات لتغطية التوسعات العمرانية داخل المدن الجديدة.

مترو الأنفاق النقل الخط الأول مصر وزير النقل

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